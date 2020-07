Mareggini: “La Fiorentina vale questa classifica. Iachini? L’unione del gruppo ha fatto la differenza”

L’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

La conferma di Iachini è stata dettata principalmente dalla coesione dello spogliatoio, basta guardare quando la squadra segnava, tutti correvano ad abbracciarlo. Ha fatto un grande lavoro sotto questo punto di vista. A Firenze non ci vogliono allenatori banali, bisogna sapere farsi voler bene. Non sarà facile riorganizzare tutto, però con un po’ di pazienza e di fortuna si potrà costruire qualcosa di nuovo e importante. Non credo che ad inizio stagione si potesse parlare di alta classifica per questa rosa, la classifica rispecchia il valore della squadra. Il Napoli non ha fatto una grande stagione ma continua a spendere? I partenopei hanno entrate diverse da quelle della Fiorentina. Terracciano è un ragazzo serio, merita questo momento. Brancolini è un ragazzo nel quale la Fiorentina ha fiducia, i portieri italiani non sono mai scomparsi