L’ex viola Gian Matteo Mareggini, preparatore dei portieri delle nazionali giovanili italiane, reduce dall’Europeo Under 20, ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Ranieri è stato una sorpresa incredibile, la Fiorentina lo deve tenere in considerazione. In una difesa a tre è stato bravissimo. Ha doti e un’intelligenza fuori dal comune. Non eccelle in nulla di particolare, ma ha grande senso della posizione. Gori? Ha giocato due partite, secondo me è meglio che vada a giocare in prestito. Commisso? E’ un bene quando arriva una persona che porta così entusiasmo. Chi c’era prima non aveva più entusiasmo. Dragowski ha fatto bene con l’Empoli, Lafont ha bisogno di crescere.