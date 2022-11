Marco Castelnovo: “L’acquisto di Ronaldo è l’origine dei mali della Juventus”

"Era da anni che si diceva che ci fossero contrasti tra Andrea Agnelli e John Elkann. Nessuno però si aspettava che uno con quel cognome si dimettesse, va capito se era una mossa programmata oppure è stata una mossa improvvisa di Agnelli. Non credo che le altre tifoserie si sentano derubate, come quelli del Torino. Più che altro c'è un sentimento di sconcerto, di disorientamento, per il coinvolgimento della famiglia Agnelli in città, che a Torino è come se fosse la famiglia reale. Non ci si capacita di cosa stia succedendo, questo passo indietro potrebbe limitare i danni alla società. Anche perchè ancora non ci sono condanne. I malanni della Juve non derivano dal Covid, ma da dopo l'acquisto di Ronaldo. Il suo acquisto non è stato ripagato con le magliette, e nemmeno con i risultati.