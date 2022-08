Marchini: “Terracciano si è guadagnato la gara di stasera. Quante insidie”

"Io Cabral non l'ho visto male con il Betis, sto con lui che in questo momento è un underdog. Poi non bisogna metterli sempre in competizione perché altrimenti non se ne esce, saranno entrambi molto importanti. In porta? La presenza di stasera Terracciano se l'è guadagnata, credo. La Fiorentina ha due portieri che hanno bisogno di conferme, magari non convincono appieno ma le alternative erano un po' fuori budget per la Fiorentina. Ho fiducia nell'essere realista: sarà una partita complicata, le insidie sono tante e c'è tutto da perdere, visto che sulla carta siamo favoriti. Poi ho paura del contraccolpo che potrebbe dare l'eliminazione, non lo nascondo".