Marchini: “Montiel ha sfruttato l’unica occasione. Vlahovic eterno incompiuto”

Giampaolo Marchini (i suoi dubbi su Amrabat) è intervenuto al Pentasport:

Quando sei travolto da una tempesta come quella con il Benevento devi dare una sterzata. Mai ci saremmo aspettati che il colpo da risolutore potesse arrivare da Montiel, dobbiamo dirgli bravo perchè ha sfruttato bene l’unica occasione che ha avuto. Speriamo che non sia un lampo ma l’inizio di qualcosa di importante. Ritrovare la vittoria, anche se a fatica, era importante per avvicinarsi bene alla sfida con il Milan. La partita di ieri è stata vinta con delle intuizioni di Prandelli, quella di ieri è stata la sua prima vera partita da allenatore viola. Da Vlahovic ti aspetti sempre molto, sembra sempre un eterno incompiuto, il prestito a Verona sarebbe stato l’ideale per lui