Marchini: “Italiano-Inter? Se avessimo perso, nessuno ne avrebbe parlato”

"Si incomincia a vedere il traguardo, a renderci conto che quanto fatto fino ad ora non è assolutamente da buttare. La Fiorentina insegue in campionato, deve raggiungere l'obiettivo e poi mantenerlo, non è facile ma almeno adesso lo vediamo possibile. Italiano ha accettato di cambiare sotto il punto di vista della tattica, mettendo da parte tutto quello che gli aveva dato grandi soddisfazioni nel tempo. Con Castrovilli ha e abbiamo trovato un calciatore totale, è tanta roba in un periodo in cui devi giocare praticamente sempre. Gonzalez? Ora deve essere protagonista, la differenza la possono fare davvero le sue giocate, sarà un giocatore importante da qui alla fine".