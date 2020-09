Così Giampaolo Marchini de La Nazione poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Quando vedo Belotti giocare provo sempre grandi rimpianti, quanto farebbe comodo alla Fiorentina… Un cambio di mentalità di Iachini quest’anno? S’intravede un gioco diverso rispetto allo scorso campionato, sicuramente dipende anche dai nuovi. Penso che stasera i viola possano dare fastidio ad una formazione in costruzione come quella di Antonio Conte, seppur fortissima e favorita nella gara che si giocherà tra poche ore. Dall’ultima settimana di mercato mi aspetto sicuramente qualcosa, magari non solo in difesa, ma anche in attacco. Commisso? Non credo che la parola “vivacchiare” rientri nel suo vocabolario, penso sia dovuta solo all’arrabbiatura di questi giorni.