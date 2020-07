Marchini: “Il futuro di Castrovilli a Firenze sarà lungo. De Rossi in viola? Credo che…”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione è stato intervistato da VoceGiallorossa in vista di Roma-Fiorentina:

Che partita si aspetta? Tatticamente come possono farsi male le due squadre?

Credo che sia una partita con un canovaccio già scritto.La Fiorentina dovrà reggere l’urto della Roma, particolarmente aggressiva nel primo tempo, mentre i viola dovranno fare come a Milano con l’Inter, aspettare e provare a colpire in contropiede, magari con un po’ più di fortuna rispetto a San Siro

Si aspettava una Fiorentina più vicina alla zona Europa League?

Credo che la Fiorentina valga più del posto che occupa. Ha pagato a inizio campionato alcune disavventure, con le difficoltà avute con Montella. Poi è stata una stagione condizionata dal lungo stop, quindi è difficile da valutare. Dopo la pausa comunque la Fiorentina ha trovato la propria identità e gli ultimi risultati confermano il valore della squadra

Castrovilli rimarrà alla Fiorentina l’anno prossimo?

Si assolutamente, credo che il futuro di Castrovilli sia a Firenze a lungo, come dimostrano le parole della proprietà. Attorno a lui si vuole costruire una Fiorentina forte e vincente

De Rossi sulla panchina viola suggestione o possibilità concreta?

Credo che all’inizio ci sia stata una base di realtà, poi le questioni burocratiche legate al tesserino di allenatore abbiano complicato questa idea che ora resta solo una suggestione

Si aspettava quest’impatto importante di Veretout alla Roma?

Onestamente si. Veretout è un giocatore che a Firenze si è fatto apprezzare molto e alla Roma sta confermando le sue qualità. Non a caso è sempre tra i migliori in campo, è un lottatore ma con una tecnica interessante e sa leggere la partita in corso, una dote non comune