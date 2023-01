Marchini: “Con il ritorno di Nico Gonzalez anche la Fiorentina ha un risolutore”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha commentato ai microfoni di Radio Bruno il momento viola dopo il pareggio contro la Lazio: "La Fiorentina è stata sorprendente rispetto alle premesse della vigilia. Ha finito in crescendo e questo è un segnale. Avere Nico Gonzalez dal 1' è stato illuminante, Ikoné adesso non sarà contento ma le prestazioni parlano da sole... Si è spento lui e anche Kouamé, due giocatori che gioveranno del fatto di poter rifiatare. Spero che il Barak visto all'Olimpico sia quello che ci aspettavamo quando è arrivato dal Verona. Non è un caso che la prestazione è stata alla pari, mettendoci sullo stesso piano della Lazio: è vero che spesso negli ultimi 20 metri è mancato il colpo risolutore, ma aver ritrovato Nico Gonzalez certifica che anche la Fiorentina può avere un giocatore decisivo. Il gol è una perla".