Marchini: “Calendario viola equilibrato, interessante la possibile volata finale”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Credo che sia un calendario equilibrato, stranamente, per la Fiorentina. In una ipotetica volata finale, va sottolineato che tutte le big le affronteremo al ritorno in casa, sperando anche che il Franchi possa aprire nuovamente i battenti, per far tornare i tifosi. Emendamento? Fortunatamente non si parte con un preventivo no su ogni cosa. La situazione sta cambiando, con questo emendamento c’è maggiore attenzione all’aspetto pubblico piuttosto che architettonico”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO VIOLA