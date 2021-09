Marchetti: “Fiorentina sorpresa positiva del campionato, Juve la delusione”

Il giornalista incorona la squadra di Vincenzo Italiano come squadra sorpresa della Serie A "nonostante la sconfitta contro l'Inter"

A seguire vi riportiamo un estratto dell'editoriale di Luca Marchetti , giornalista di Sky Sport, per tuttomercatoweb: "Se la Fiorentina è la sorpresa positiva di questo avvio di stagione (al netto della sconfitta contro l’Inter) la Juventus è chiaramente la delusione. Rosa di livello, allenatore plenipotenziario richiamato alla ricostruzione, aspettative alte".

Il giornalista conclude: "La vittoria contro lo Spezia servirà a lavorare bene in questi prossimi giorni, ad allentare la pressione durante questo periodo e dare un piccolo vantaggio (temporale) in più. La vittoria sarà estemporanea, ma è comunque un modo per ripartire".