Marani su Commisso: “Abile comunicatore, rappresenta una grande occasione per la Serie A”

Autore dell'intervista a Rocco Commisso, Matteo Marani di Sky Sport ha parlato così a Radio Bruno:

Commisso mi ha fatto una bellissima impressione, nella mezzora che abbiamo passato insieme. Montella? Gliel’ho chiesto perché è stata una delle prime cose che ha fatto. Mi ha confermato la sua fiducia nel tecnico, naturalmente chiedendo tempo. Commisso ha scelto Firenze per mille motivi, anche perché sa che una città così può dare molto. Commisso è una risorsa per la Serie A. Rappresenta la quinta presidenza straniera in Italia, e la sua voglia di fare deve essere sfruttata da tutto il mondo del calcio italiano, perché è il momento per fare alcuni salti decisivi. Il modo di fare sport americano, sarebbe sicuramente da importare nel nostro calcio. Quando è arrivato a Sky ha dimostrato da subito la sua grande capacità di comunicare, ed il tipico imprenditore americano, con la teoria del fare, tutto incentrato sul lavoro.