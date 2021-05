Marani: “Mi auguro di vedere una Fiorentina di prospettiva, con le basi giuste”

Matteo Marini di Sky Sport, ospite di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina: “Oggi agli allenatori si chiede anche di essere un po’ manager. Conte, Mourinho, Allegri, oggi c’è un ruolo più ampio. Spero che si...

"Oggi agli allenatori si chiede anche di essere un po' manager. Conte, Mourinho, Allegri, oggi c'è un ruolo più ampio. Spero che si trovi una buona chimica con chi cura l'area tecnica per riuscire a costruire una Fiorentina di prospettiva. Mi auguro che vengano piantate le basi per avviare un ciclo interessante, che non sia solo lì per il quotidiano".