Marani: “La Fiorentina vive di fiammate, colpa anche della classifica. Futuro? La società deve essere chiara”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Matteo Marani di Sky Sport ha espresso le sue convinzioni sulla Fiorentina:

Vedo una squadra che fatica a creare gioco. Iachini è anche riuscito a dare solidità a un gruppo che prima imbarcava ancora di più e questo è sicuramente un merito. La Fiorentina oggi vive troppo sulle fiammate dei singoli, da Chiesa a Vlahovic, a differenza di squadre come Lazio e Atalanta che hanno un gioco più corale. In più, psicologicamente, la classifica non fa essere in condizioni ideali. La prossima trasferta a Udine non sarà una gara facile.

Futuro? Bisogna capire l’intenzione della società, quale idea di sviluppo si vorrà dare. Vanno sottolineati i meriti di Iachini, che ha preso in mano una squadra in una situazione difficile con Montella e senza risultati. Ha raccolto una squadra depressa e ha provato a riabilitarla. Se la società desidera una squadra con un gioco diverso bisognerà calcolare quale tipo di allenatore prendere: un innovatore oppure un nome più di spessore? A De Zerbi o Liverani andrebbe dato sicuramente tempo.