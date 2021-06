Marani: “Gattuso non farà miracoli, ma con lui la Fiorentina può costruire”

L'opinione di Marani sul nuovo allenatore della Fiorentina

Il noto giornalista di Sky Sport nonché Presidente della Fondazione Museo del Calcio Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi: "Secondo me il fatto che Gattuso abbia un forte impatto mediatico è solo positivo. È chiaro che lui da solo non può fare miracoli, deve essere messo nelle condizioni di lavorare bene, con i giocatori giusti, chiesti da lui. Io credo che sia uno con cui si può costruire. La cosa che mi piace di Rino è che lui sia sempre cresciuto, si è sempre messo in discussione, è andato avanti, ha cercato di migliorarsi. È uno che voleva migliorare come calciatore e vuole migliorare ora come allenatore, e questo è il motore della vita per me".