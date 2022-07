Marani e la visita a Coverciano: “Biraghi commosso davanti alla maglia di DA13”

La Fiorentina si è allenata per qualche giorno dentro il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e al termine della sessione odierna prima della partenza per Moena i viola hanno visitato il Museo del Calcio. Ai canali social di ACF, il direttore del museo Matteo Marani ha commentato la visita del club viola dentro la storia azzurra: "Mi ha fatto molto piacere, ho visto i ragazzi incuriositi di entrare in questo luogo del mito. Qualcuno di loro si è fermato davanti alle immagini dei loro idoli come Baggio e Del Piero e a guardare gli oggetti di questo museo. Ringrazio la Fiorentina per questo gesto e ringrazio anche Vincenzo Italiano che ha fatto perdere qualche minuto ai propri giocatori per portarli a contatto con la storia".