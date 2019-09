Mannini: “Fiorentina non merita di essere ultima. Commisso? Il suo avvento è un vantaggio”

L’ex difensore della Sampdoria, Moreno Mannini, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole sulla Fiorentina e sulla partita di domani:

La Fiorentina non merita di essere ultima. Montella è positivo perché vede che le prestazioni ci sono. Commisso ha portato entusiasmo. I tifosi gli vogliono bene. Il suo non è un atteggiamento da proprietario, ma da presidente che vuole bene alla Fiorentina al di là dell’aspetto economico. Il suo avvento è un vantaggio, non a caso lo stadio è sempre pieno.