Manfredini (Italia7): “Curioso di vedere Piatek. Non capisco Vlahovic”

Redazione VN

Il direttore generale di Italia7, Fabrizio Manfredini, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno di molto temi legati alla Fiorentina.

Ha iniziato parlando della grande occasione per Piatek: "Sono curioso di vedere Piatek partire titolare, per capire le sue qualità. Sono sicuro che farà molto bene. Credo che sia la sua piazza Firenze e che possa dare una grande mano a questa Fiorentina per raggiungere i giusti obiettivi".

Poi su Dusan Vlahovic: "Né Vlahovic né i suoi agenti vogliono parlare con l'Arsenal e non che capisco il motivo. Barone ha detto che l'offerta della Juve non è mai arrivata, quella vera intendo, non quella con lo scherzo. Comunque credo che qualcosa da qui al 31 possa succedere".

Ha concluso parlando del presidente viola: "A Commisso gli si può dire tutto ma non che non sia un bravo negoziatore. Un credito con Agnelli sono sicuro di scontarlo, a differenza di molti altri club. Mi auguro che Commisso comunque non abbandoni la lotta contro la Juventus, perché rientra tra le squadre che non rispettano determinate regole".