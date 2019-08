Manfredini: “Domenica contro il Genoa gara tosta, Fiorentina ancora un cantiere aperto”

Thomas Manfredini, ex esterno della Fiorentina, a Tuttomercatoweb.com:

“Con Boateng e Ribery è stata portata esperienza e qualità in un gruppo giovane. Se si mantengono sui livelli degli anni scorsi potranno dare qualcosa di importante. Certo, la Fiorentina è ancora un cantiere aperto e quando si cambia molto un po’ se ne può risentire. Per quanto riguarda gli obiettivi è difficile sbilanciarsi ma ripeto: tante squadre si sono rinforzate e i viola – che sono reduci da un campionato negativo – dovranno trovare velocemente la quadratura. E dovranno saper reagire velocemente anche alla sfortuna, tanto per far riferimento all’ultima partita contro il Napoli. Le big ad esempio sanno mettersi tutto alle spalle e ripartire immediatamente. La Fiorentina peraltro domenica se la vedrà col Genoa che è un’avversaria tosta, reduce da una bella partita con la Roma”.