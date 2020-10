Mandorlini: “Rammaricati, ma complimenti a Iachini: la sua squadra può togliersi soddisfazioni”

Mister Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, ha analizzato così la sconfitta dei suoi:

Non è stato facile con tutto ciò che è successo nel pre partita. Giocare in queste condizioni è stato duro, io pretendo tanto dai ragazzi ma mi rendo conto delle difficoltà… Sapevo già che avrei fatto turnover, ma non è quello, è l’aspetto psicologico. Alla fine eravamo disperati, abbiamo speso molto e lunedì abbiamo un’altra partita molto difficile. La ripresa è stata positiva, c’è rammarico ma loro sono una squadra forte, complimenti a Beppe Iachini perché ha a disposizione una rosa dalla qualità molto alta, che può togliersi delle soddisfazioni.