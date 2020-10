Dopo la rotonda vittoria contro la Moldova, il Ct Roberto Mancini ha parlato dell’ex viola Federico Chiesa appena passato alla Juventus:

L’ho sempre visto tranquillo, ha avuto la fortuna di crescere qui, in un grande club e in una grande squadra. Credo che debba essere riconoscente alla Fiorentina per questo. Era importante prima, e lo sarà anche dopo. Ha dei margini di miglioramento enormi.