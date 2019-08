Mancini stregato da due giovani viola: e pensa già di convocarli in nazionale

Il filo che lega la Fiorentina alla nazionale. Due giocatori viola sono ormai stabilmente nel giro azzurro e saranno convocati da Mancini per i prossimi impegni. Ma altri due potrebbero finirci presto. Secondo gazzetta.it, infatti, tra i giovani che Roberto Mancini ha già nel mirino ci sarebbe Gaetano Castrovilli, migliore in campo in Fiorentina-Napoli. Ma dalla nuova Fiorentina di Rocco Commisso ci sarebbe anche la “candidatura” di Riccardo Sottil, classe 1999, esterno offensivo che ha a sua volta impressionato positivamente contro la banda Ancelotti.