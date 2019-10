Mancini, oggi i convocati: Castrovilli può aspettare

Roberto Mancini, allenatore della nazionale, diramerà oggi pomeriggio la lista dei convocati per le due gare di qualificazione agli Europei che si svolgeranno nei prossimi giorni, contro Grecia e Liechtenstein. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sarà il nome di Gaetano Castrovilli, così come quelli di Orsolini e Pinamonti, con il c.t. intenzionato a dare a questi giovani una chance nella sosta di novembre, a qualificazione già in ghiaccio. Ci sarà probabilmente spazio, invece, per l’ex viola Biraghi, complice l’infortunio di Emerson Palmieri nella gara contro il Liverpool.