Malusci: “Chiesa? Da tifoso dispiace vederlo alla Juve. La Fiorentina è un puzzle”

L’ex viola Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina:

Chiesa? I professionisti adesso pensano al meglio per loro stesso. Chiaro che a noi, come tifosi, dispiace che sia andato via un giocatore importante. Soprattutto, dispiace che sia un giocatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Siccome sono in tanti i giocatori cresciuti nel vivaio viola che ahimè sono andati dalla nostra rivale, speriamo che Chiesa sia l’ultimo. Questa Fiorentina è un bel puzzle, chi lo costruisce non riesce a trovare i pezzi giusti da mettere insieme. Se andiamo a vedere la formazione gigliata, sono tutti giocatori che giocano in nazionale. A inizio stagione si pensava che il centrocampo viola fosse tra i migliori della Serie A, che la difesa fosse più che positiva e che magari potesse mancare qualcosina in attacco. Nonostante ciò, a me dà l’impressione di essere una squadra non assemblata benissimo.