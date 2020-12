L’ex difensore Roberto Maltagliati è intervenuto in diretta a TMW Radio e ha parlato della lotta per non retrocedere:

L’unica che mi aspettavo è il Genoa, perché è da anni ormai che va male, lì c’è qualcosa che non quadra. Ma Torino e Fiorentina così, sotto a Benevento e Spezia che sono meno forti ma almeno lottano, sono imbarazzanti. Questa però è la situazione di oggi.