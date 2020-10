Malesani: “Non alleno più, ma va bene così. A Firenze un anno fantastico, Bati…”

Verso la sfida di domani, il sito ufficiale della Roma ha pubblicato un’intervista all’ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani, che ha fatto il punto sulla sua carriera come allenatore, ricordando Firenze e citando pure Gabriel Batistuta:

Ormai da tempo mi hanno messo dalla parte degli allenatori considerati finiti. Me ne sono fatto una ragione, venivo dal mondo aziendale prima e adesso ci sono tornato (gestisce un’azienda vinicola insieme alle figlie, ndr), in Italia non viene pagata l’esperienza. La stagione alla Fiorentina? Quell’anno squadra, staff e pubblico erano in simbiosi, il gruppo era stupendo e facemmo molto bene, anche se non vincemmo nulla. Ho avuto la fortuna di allenare Batistuta, il giocatore ideale per ogni allenatore, dovrebbe essere preso da esempio da tutti i calciatori professionisti per la voglia che aveva di allenarsi e migliorare.