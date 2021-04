Maleh protagonista: a segno nel big match con la Salernitana

Il Viola in prestito al Venezia trova la terza rete stagionale, sbloccando il risultato nel match di vertice con la Salernitana

Youssef Maleh protagonista con la maglia del arancio-verde del Venezia. Il centrocampista italo-marocchino ha infatti realizzato la rete del vantaggio per i lagunari impegnati all'Arechi di Salerno. Una partita molto importante per due squadre in piena lotta per la zona play-off. Un goal di rapina, realizzato al 27°, per risolvere una situazione confusa nell'area di rigore campana. Freddo il classe '98 a battere Belec con il suo mancino da pochi passi.