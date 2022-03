Maietta: “Vlahovic? Non sposta nulla, Piatek è straordinario e vale l’Europa”

Fiorentina-Bologna giocata dall'ex difensore degli emiliani, che ha marcato il polacco in un passato ancora recente

"Per il Bologna è una stagione altalenante, dopo una buona partenza si sono arenati nella parte centrale del campionato per via di Covid e qualche frizione, penso a Dijks con Mihajlovic. Potevano fare di più, ma in classifica sono abbastanza tranquilli. Il punto forte è il gioco, le idee sono chiare e vertono su un gioco lineare che porta a soluzioni variegate in avanti. D'altra parte ci sono delle lacune in fase difensiva, non è il loro forte. La Fiorentina? Non mi sorprende più di tanto perché di base è una squadra forte, ben impostata da Italiano. Ultimamente ha rallentato, ma può capitare a tutti. Rimane un ottimo campionato. Piatek l'ho marcato, attacca sempre la profondità e dà fastidio al difensore. Per me è straordinario, è veloce e occupa gli spazi. Può dare tanto, ha segnato caterve di gol e quello viola secondo me è un ambiente ideale. Con Vlahovic c'era un punto di riferimento, ma non è un giocatore che ti cambia tutto, per cui la Fiorentina può ancora puntare all'Europa. Quarta? Ci sono annate un po' negative, ma se ci si trova in alto in classifica è grazie al contributo di tutti. La difesa si sta disimpegnando bene. L'alternanza proposta da Italiano è importante e rivede un po' quelle che erano le certezze del passato. Ora il difensore è sempre più pronto per scendere in campo in qualsiasi momento. Le due proprietà nordamericane sono serie e sane, conosco bene Saputo e sono certo di questo. Commisso è calabrese come me, ha portato ambizione e una gestione attenta. Gli investimenti lo dimostrano. Domenica mi aspetto un Bologna in difficoltà, specialmente perché sono usciti acciaccati dall'ultima contro il Torino. Sarà una partita risolta dal classico episodio".