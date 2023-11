Maietta: “Bologna? Non mi aspettavo una crescita del genere. Parisi? E’ forte”

Domenico Maietta, ex difensore del Bologna è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani contro i rossoblu

Domenico Maietta , ex difensore di Bologna ed Empoli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani:

Le due squadre sono divise soltanto da un punto, il campionato è ancora lungo e credo che vedremo una grande partita. Bologna? Non mi aspettavo una crescita così prorompente, però la società è stata brava ad affidarsi ai giovani. Zirkzee può diventare un giocatore importantissimo. Fiorentina? Il periodo nero prima o poi tocca a tutte le squadre. Tre sconfitte di fila ci possono essere ma adesso deve trovare il modo di uscire da questo periodo. Per la Fiorentina questo scontro diretto capita in un brutto momento ma può essere la scintilla che fa ripartire la squadra di Italiano. Apprezzo il modo di giocare di Italiano. Su Quarta ha avuto ragione Italiano, lo ha aspettato e adesso rende al meglio. Parisi? La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto e vedrete che farà sempre di più perché è un ragazzo che vuole sempre migliorare. Crescere accanto a Biraghi gli farà bene perché potrà prendere spunto dal capitano viola