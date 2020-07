Maglia, la Fiorentina in bianco-blu per la prima volta porta bene

Come riporta La Nazione, i colori con cui la Fiorentina è scesa in campo a Lecce (maglietta blu e calzoncini bianchi), rappresenta una prima volta assoluta per il club gigliato. Il colore del quartiere di Santa Croce si conferma di buon auspicio e vincente anche a livello statistico, con un precedente storico che viene riportato a galla: la finale di Coppa dei Campioni 1957, con la Fiorentina di Bernardini che sfidava il Real Madrid. Dalla canonica accoppiata maglia viola-pantaloni bianchi, dovette essere cambiato il colore di questi ultimi vista la troppa somiglianza con gli spagnoli. Proprio la squadra ospitante a fornire dei nuovi calzoncini alla squadra toscana, di colore blu.