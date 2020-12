M. Serena: “Fiorentina? Sono stupito, pensavo sarebbe stata la sorpresa del campionato”

TuttoJuve.com ha intervistato l’ex viola e bianconero Michele Serena:

Chiesa si deve adattare a questa nuova realtà. Ora è alla Juve, in una rosa in cui il livello è altissimo e in cui sei chiamato a far bene sempre, anche quando vieni schierato per pochi minuti. Ha avuto un buon impatto, ma alla Juve il posto fisso non lo ha nessuno. Fiorentina? Sono sorpreso: credevo che la Fiorentina potesse essere accreditata a tutti gli effetti come sorpresa del campionato. Bisogna avere pazienza e dare del tempo a Prandelli. Le qualità non mancano: il centrocampo viola, sulla carta, è ben attrezzato. La Juve deve assolutamente vincere e trovare continuità, dopo lo 0-4 al Tardini. Sulla Fiorentina difficile dirlo: sulla carta parte sfavorita. Ma i viola devono giocarsela.