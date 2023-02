M. Orlando: “Coppa Italia? A questo punto la finale è praticamente assodata”

"Credo che la Fiorentina vada criticata perché ci aspettavamo di più, la fortuna è poter contare sulle due coppe in una stagione che altrimenti potrebbe essere già finita. Non vedo come la Fiorentina possa non arrivare in finale di Coppa Italia, la Cremonese nell'arco di due partite non ha le risorse per battere i viola. In finale vorrei la Juve. Italiano? Come gli abbiamo battuto le mani l'anno scorso, dobbiamo evidenziarne gli errori quest'anno, non ha ancora trovato il suo undici ideale. Difficilmente Commisso si priverà di certi dirigenti.".