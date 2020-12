M. Orlando: “Con Juric la Fiorentina avrebbe sistemato tante cose. Pubblico? Sarebbe più difficile”

Massimo Orlando, ex giocatore tra le altre della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni in ottica viola:

“E’ diventato un problema mentale e quando subentra la paura, è difficile scendere in campo per tutti. Se ci fosse pure il pubblico, la situazione sarebbe ancora più complicata. Sono stati fatti degli errori. C’è una nuova proprietà che sta imparando anche a sbagliare. Non c’è molta chiarezza, vedi i casi Montella e Iachini. La Fiorentina deve crescere anche negli uomini in società. Se è vero che era stato cercato Juric, devo dire che portandoti a casa uno del genere avresti sistemato tante cose. Se un DS va e ferma Juric per dieci giorni e poi non te lo comprano è come se ti dicessero che fanno tutto loro. I nomi comunque sono arrivati, parlando di giocatori. E con questi non puoi essere lì in fondo alla classifica. Rischi? C’è il tempo per recuperare, poi ci sarà il mercato di riparazione ma conoscendo l’ambiente il rischio di portarsi avanti un’altra stagione così è molto concreto. Piatek? Lo voleva Iachini, ma se non gioca bene la squadra solo Ibra ti risolve le partite”.

Orlando è intervenuto in seguito anche ai microfoni del Pentasport in onda sulle frequenze di Radio Bruno:

“La cosa più preoccupante è che la squadra non sa reagire. Prima le partite le perdevi ma almeno succedeva qualcosa, c’era Ribery che inventava, c’era Chiesa, che era un giocatore che rompeva le partite e a volte le vinceva anche da solo. Callejon è appena arrivato e si deve adattare ma comunque sono due giocatori completamente diversi. Chiesa alla Fiorentina manca tanto. Ribery è un giocatore ancora integro, ma è ovvio che se deve portare palla e fare tutto lui per cinquanta metri la situazione si complica. Se ne usciamo fuori? Sì, perché la rosa è superiore a tutte le altre, a patto che siano bravi Prandelli e la società a lavorare dal punto di vista psicologico. Tra i potenziali nomi in avanti mi piacerebbe arrivasse Milik“.

