M. Orlando: “Buttati cinque punti. Iachini? Scelga undici uomini e punti su di loro. Callejon…”

L’ex viola Massimo Orlando a Radio Bruno:

Sono un po’ arrabbiato con Beppe e la squadra, fra Milano e la gara con lo spezia abbiamo buttato cinque punti. Non ci son scusanti, la squadra c’è. Callejon? Non ho parlato con Iachini, ha altro da fare ora. Spero che Beppe cambi modulo, lo spagnolo giocava benissimo nel 4-3-3 a Napoli. Adesso l’allenatore deve trovare la quadra, avere il coraggio di scegliere una squadra titolare e portarla avanti perché giochiamo una partita a settimana. Sarri? Il presidente Commisso è alla vecchia maniera, si affeziona alle persone. Certo se si vuole crescere ci vuole un profilo come Sarri che non era un profilo da Juventus. Per come lo conosco io è un allenatore capace e che ha la Fiorentina nel cuore.