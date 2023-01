Caputi: “La Fiorentina dovrebbe cambiare qualcosa nel gioco”

"L'imprevedibilità della Fiorentina può spaiare la partita di domani. La classifica però non rispetta il valore della rosa. C'è sicuramente la mancanza di una punta, se mastichi gioco ma non segni. E agli altri basta poco per segnare. La Fiorentina si mette in difficoltà da sola. La Fiorentina se tutti giocano al massimo può mettere in difficoltà la Lazio. Non capsico come la Fiorentina possa fare grandi partite e poi si perde, per esempio con il Napoli. Forse è il caso di cambiare qualcosa nel sistema di gioco. Il campionato ormai dovrebbe essere utilizzato per testare nuove soluzioni per le coppe."