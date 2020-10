Lutto: è scomparsa Gianna Mantovani, moglie dell’ex viola Ugo Ferrante

È scomparsa all’età di 76 anni Gianna Mantovani, moglie dell’ex calciatore della Fiorentina Ugo Ferrante (in viola dal 1963 al 1972), morto nel 2004. La signora Mantovani, malata da tempo, era una grande appassionata di sport con un passato da velocista alle spalle. L’Associazione GlorieViola ha voluto dedicare un toccante messaggio in memoria della signora Mantovani:

“Se ne è andata in silenzio, come se non volesse disturbare i figli Massimiliano e Cristiano, né le altre persone che Le erano care.

Gianna Mantovani Ferrante, vedova di Ugo Ferrante, indimenticato ed indimenticabile difensore della Fiorentina del secondo scudetto, ci ha lasciati questa notte a Vercelli dopo una brevissima ed inesorabile malattia.

Gianna era legatissima all’Associazione Glorie Viola, e partecipava spesso – nonostante la distanza – ai più importanti raduni organizzati dall’Associazione.

Era rimasta legata anche al Museo Fiorentina ed alla stessa Fiorentina, della quale era un’accanita tifosa, nel ricordo del decennio trascorso in maglia viola dal suo Ugo.

Adesso Gianna ha raggiunto Ugo in cielo, e potrà nuovamente formare con lui una coppia meravigliosa, che sarà sempre innamorata di Firenze.

Ciao Gianna, non ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri cuori, ti abbracciamo forte.”