Lunedì attesi al Ferraris almeno 1000 tifosi viola. Ma il numero può crescere

I sostenitori gigliati potranno acquistare il biglietto per accedere al Marassi fino alle 19 di domenica

Nonostante l'orario complicato per i lavoratori (18:30), Radio Bruno riporta che lunedì al Ferraris ci saranno almeno 15000 tifosi, tra abbonati, tagliandi singoli e sostenitori gigliati. Un numero destinato comunque ad aumentare, considerando che manca ancora qualche giorno alla sfida di fondamentale importanza sia per la Samp che soprattutto per la Fiorentina, impegnata nella corsa europea. I tifosi viola che vorranno supportare la squadra di Vincenzo Italiano in casa dei blucerchiati potranno acquistare il biglietto fino alle 19 di domenica.