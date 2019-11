Fiorentina, l’ultimo sprint. Durante la sosta la prima risposta a tante domande

La trasferta di Cagliari chiude un altro mini ciclo di partite per la Fiorentina. La sosta, l’ennesima, restituirà a Montella lo squalificato Ribery. E, certamente, sarà l’occasione per Caceres per ritrovare la forma migliore. Allo stesso modo si potrebbe dire che anche Chiesa potrebbe approfittare del momento per rifiatare, ma la convocazione del Ct Mancini di riposo gliene lascerà ben poco. Se è vero che ogni promesso è un debito, al termine della trasferta in Sardegna Montella dovrà fare un bilancio sull’avvio di stagione e sugli orizzonti della squadra. Prevedere, in questo caso, è facile. Nessuno in società fisserà mai l’obiettivo, lo ripetono tutti da Commisso a Pradè fino a Barone ed Antognoni: la Fiorentina deve gettare le fondamenta per il prossimo anno.

A questo punto, non potendo guardare la luna, ci si deve accontentare di osservare il dito. Ciò non significa che si debba evitare di analizzarlo. L’annata in corso sarà un continuo esame da cui nessuno può esimersi. A partire dai più giovani: Sottil, Ranieri e Venuti saranno ancora nel gruppo nel prossimo campionato? Le occasioni che avranno sul campo serviranno proprio a capire questo. Allo stesso modo la domanda vale per le seconde linee che, dopo una lunga attesa, hanno avuto un’occasione. Su tutti ci sono Benassi e Ghezzal. E Pedro e Vlahovic? Dal centro sportivo filtrano rumors che il serbo potrebbe essere titolare proprio a Cagliari. E’ ancora presto. Ma entrambi, strada facendo, dovranno ritagliarsi più spazio in modo che la società alla fine dell’anno possa decidere in tutta serenità. Il percorso è lungo ma il primo bilancio sta per essere fatto. Del resto, se guardate bene, il mercato di gennaio fa già capolino.