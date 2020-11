Lucchesi: “Iachini? Un film già visto, bisogna decidere in modo chiaro”

Il Direttore Sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato a Radio Bruno della riconferma di Iachini e del momento della Fiorentina:

Mi sembra di vedere un film già visto con Montella. Tanti contatti, telefonate, sfiducia a chi sta in panchina, lo spogliatoio finisce per risentirne. Iachini non lavora tranquillo, mi sembra di rivedere un film già visto. Commisso sta investendo tanti soldi ma non ottiene risultati. Non penso che il tecnico sia stato riconfermato solo perché c’è un contratto. L’importante è decidere in maniera chiara, senza fare tanti proclami. Non serve parlare di Sarri o chissà chi quando non si sa nemmeno se dare la squadra all’allenatore della Primavera: si crea della confusione per Iachini e per la squadra. Alla prima sconfitta si acuiscono i problemi. Ho l’impressione che nemmeno i dirigenti della Fiorentina sappiano a che porta bussare, a meno che non stiano aspettando un nome che al momento è bloccato…

Ma come fa Iachini ad andare in campo nel weekend con tutti questi pensieri? Penso che questa Fiorentina abbia dei valori sportivi che possano farla attestare intorno al 7-8° posto. Per riprendersi penso che si debba risolvere al più presto il dilemma allenatore.