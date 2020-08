Lucchesi: “Iachini ha fatto il suo, ora tocca alla società. E per il futuro…”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex dirigente anche della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha detto la sua sulla riconferma di Iachini e sul percorso che dovrà fare Commisso già dalla prossima stagione:

Ritengo che Iachini abbia fatto il suo dovere e il suo onesto campionato. Ma la Fiorentina può fare decisamente di più rispetto alla classifica che ha e il tecnico è stato bravo a non scomporsi specialmente quando tutti lo davano per sostituito. Ora la società dovrà fargli una squadra migliore. Il primo acquisto? Non mi permetto di dare consigli, ma la squadra ha bisogno di giocatori importanti per fare la differenza e alzare l’asticella: credo che ne servano almeno 3-4 importanti.