Lucchesi: “Fiorentina da metà classifica. Chiesa? Credo sarà venduto”. Su Montella…

Intervenuto a TMW Radio, l’ex direttore sportivo viola, Fabrizio Lucchesi, ha parlato così della Fiorentina e di Vincenzo Montella:

Per me era una squadra da metà classifica. Hanno iniziato un lavoro che dovrà essere sviluppato negli anni. Castrovilli è maturato tanto, ma ha giocato due anni in B. Altri erano in Primavera. Delle volte a chiedere troppo ai giocatori si rischia di consumarli. Su questa base vanno aggiunti 4-5 elementi a stagione per crescere. L’ambiente viola non è facile, servirebbe più unità di intenti. Montella o lo aspetti o lo cambi, non che dopo ogni sconfitta si ripropone il solito dilemma. Chiesa? Se non fosse arrivato Commisso, sarebbe stato venduto. Credo che comunque lo cederanno il prossimo anno.