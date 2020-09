Lucchesi: “Commisso ha imparato dai propri sbagli, Milenkovic è forte ma non vale 40 milioni”

Fabrizio Lucchesi è stato uno dei primissimi dirigenti della Fiorentina post-fallimento e quest’oggi a tuttomercatoweb.com ha parlato proprio dei viola:

Rocco Commisso ha capito che non sempre spendere tanto significa vincere. Dopo gli investimenti rilevanti della primissima parte della sua gestione ha ridotto promesse ed ambizioni, sapendo ovviamente che la Fiorentina dovrà competere per qualcosa di importante. Adesso la collocherei tra il sesto e l’ottavo posto, ma si può fare di più. Ci vuole tempo e pazienza. Milenkovic? I viola chiedono tanto per cercare di evitare la cessione, di certo non vale 40 milioni pur essendo molto forte.