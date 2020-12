Luca Bizzarri: “Fiorentina superiore al Genoa, spero in un punticino a testa. Piatek? Mistero”

Luca Bizzarri, volto noto della televisione e tifoso del Genoa, ha parlato della prossima delicata gara tra Fiorentina e rossoblù a Lady Radio:

La partita di lunedì sarà complicata per tutte e due. Siamo in una posizione simile, forse l’ideale sarebbe uno0-0 brutto da vedere e un punticino a testa. In questo momento avremo tutte e due bisogno di una partita senza patemi. La situazione di Fiorentina e Genoa è simile, credo che però la qualità della rosa viola sia superiore alla nostra. Non mi aspettavo infatti che la Fiorentina fosse in questa posizione dopo dieci giornate. Piatek? Per me rimane un mistero. Quando è arrivato da noi nessuno pensava fosse un centravanti valido, poi in sei mesi ha segnato in continuazione. In quel caso Preziosi ci ha visto bene, perché l’ha rivenduto ad un’ottima cifra e da lì si è perso. Non saprei ancora dirvi se è un pacco o un buon giocatore.