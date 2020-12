L’ottimismo di Superchi: “Fiorentina bella squadra, si tirerà su. Prandelli farà bene”

Franco Superchi, portiere dell’ultima Fiorentina Campione d’Italia, ha parlato a Lady Radio a seguito della scomparsa di Mario Maraschi, per poi spostarsi sull’attualità viola: “La Fiorentina non è partita bene, ma è una bella squadra, credo che si ritirerà su tranquillamente. Non esiste parlare di salvezza in questo momento. Magari potessimo avere il povero Maraschi nel pieno delle sue forze al centro dell’attacco… Noi quell’anno partimmo per salvarci, ci dicevamo che c’era il rischio di retrocedere e poi qualche mese dopo festeggiammo lo Scudetto. Adesso ci vuole pazienza, Prandelli ha fatto e farà bene, riporterà la Fiorentina in acque serene”.

Superchi ha infine parlato dei guardiani della porta viola: “Dragowski mi sembra sveglio, e anche Terracciano si è comportato bene. La squadra è in buone mani, ma quando il migliore in campo è il portiere vuol dire che qualcosa davanti a lui non funziona”.