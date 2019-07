Lotti: “Commisso ha portato entusiasmo. In ottica stadio spero voglia fare il salto di qualità”

Il politico ed ex Ministro per lo Sport Luca Lotti è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Vedo bene la Fiorentina con questa nuova proprietà che ha portato forza, entusiasmo e valori. Spero che gli verrà dato il tempo necessario per costruire una realtà importante. Spero che non si privino di questa necessità relativa allo stadio di proprietà. Stadio nuovo o copertura del Franchi? Sono sincero, non ho ancora sentito la nuova proprietà. Un impianto nuovo sarebbe d’aiuto anche a livello urbanistico ma aiuterebbe anche la stessa Fiorentina nella sua crescita. Le norme a livello politico adesso ci sono, spetta alla proprietà crederci e fare quel salto che ci avvicinerebbe ai campionati europei di prima fascia”.