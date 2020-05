Lotti avvisa: “Restauro Franchi? Anche con nuove norme si deve passare dalla Soprintendenza”

Luca Lotti, ex Ministro dello Sport e attualmente Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

Snellimento burocrazia per gli stadi e restyling Franchi? Non è facile essere precisi in termini di norme, l’onorevole Di Giorgi ha previsto l’inserimento di un comma che prevede la ricostruzione o il restauro di strutture che rientrano in vincoli storico/culturali: bisogna dire che il vincolo comunque rimane, qualsiasi sia il ritocco richiesto, e si deve sempre passare comunque dalla sovrintendenza. Andare a modificare la Legge Lotti (devo autocitarmi per forza di cose) sugli stadi, pare non utile: ridurre i termini della conferenza dei servizi, ad esempio, non ha senso, in quanto è già contenuto nella legge. In parte tante norme che si discutono già ci sono e funzionano. Stadio fuori Firenze per la Fiorentina? E’ un po’ presto per dirlo. Per quanto riguarda il Franchi l’impegno chiesto alla Fiorentina avrebbe a che fare con il non violare alcuni vincoli che non si possono cancellare: prima di credere a una strada piuttosto che a un’altra, bisogna guardare per bene cosa c’è effettivamente con il tavolo. Ripartenza del calcio? Mi piace che si decida, e che si decida sulle date e sulla riorganizzazione dei campionati. Guardo con fiducia al 28 maggio per la ripartenza della A.