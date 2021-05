Lores Varela: “Gattuso una fortuna per me. Con lui, la viola punta all’Europa”

Le parole dell'esterno, allenato da Gattuso ai tempi del Pisa

Ignacio Lores Varela , esterno classe 91 in forza al Nacional, ha rilasciato un'intervista a TMW. Nel corso di questa, l'ex Pisa ha avuto modo di parlare della sua esperienza in terra toscana, quando in panchina c'era proprio il nuovo allenatore viola:

“Gattuso è diventato un grandissimo allenatore. Averlo avuto a Pisa per me è stata una fortuna. Si vedeva già all’epoca che era ambizioso e preparato. Sono contento per lui. La Fiorentina tornerà a pensare in grande, potrà puntare all’Europa”