L’opinione: “Turnover esagerato, la Fiorentina rischia cali di tensione”

Le sensazioni di Alessandro Bocci in vista dei prossimi impegni della Fiorentina dopo la qualificazione in Conference. Troppo turnover rischia però di mandare un messaggio sbagliato

Alessandro Bocci, dagli studi del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina dopo la sconfitta pericolosa contro il Lech Poznan che ha comunque permesso di passare il turno in Conference League. Ecco le sue parole.

Turnover — Quando si esagera con il turnover e i cambi si manda un messaggio alla squadra chiaro, c’è sempre il rischio di un calo di tensione. La Fiorentina in questo momento non ha mai un attimo di tregua e oltre al calo fisico può esserci anche quello psicologico. La partita ieri si è messa male, quindi anche tutti gli episodi non sono andati per il verso giusto. Jovic? Probabilmente è anche un problema di condizione fisica e per avere un grande finale di stagione servirà anche lui nella giusta condizione. Per Venuti è diverso: fa errori grossolani, non mi pare sereno per giocare a questo livello. Basilea? Una semifinale è sempre complicata, la Fiorentina mi pare più forte ma si troverà di fronte una squadra equilibrata e che fa bene entrambe le fasi. A questo livello tale contano i dettagli e saranno due partite equilibrate.

Castrovilli — Credo che su di lui si debba ragionare di partita in partita, vedendo come esce da ogni gara. Penso che ci sia molto bisogno di lui, perché è alternativa ottimale a Barak. Bisogna capire quanto sarà lungo l’infortunio di Bonaventura e se recupererà Duncan, ormai sempre in panchina. È difficile mantenere una linea chiara quando si gioca ogni tre giorni e la bravura dell’allenatore deve avere varie soluzioni per tutte le emergenze.

Sottil — Non mi ha ancora convinto al 100%. Questa doveva essere la stagione per capire il suo valore, ma con tutti i problemi che ha avuto sarà la prossima. Per me non è titolare nella Fiorentina ideale, perché Niko, Brekalo, Ikoné, Saponara sono superiori.