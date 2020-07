Il giornalista de La Nazione, Riccardo Galli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Ci sono tanti profili in lizza per guidare la Fiorentina, il progetto De Rossi è una tentazione rischiosa. Si pensa ad allenatori di prima fascia come Spalletti, Allegri, Emery. Non escluderei anche Di Francesco, la società dovrà essere brava nel dare credibilità al tecnico che verrà scelto.