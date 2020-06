Consigliere PD: “Sì al restyling del Franchi. Ma venderlo è troppo complesso perchè…”

Il consigliere Pd Nicola Armentano è intervenuto a Radio Bruno per parlare del futuro dello stadio viola:

“Siamo disponibili a qualunque delle situazioni presentate dal presidente Commisso in merito allo stadio, prima Firenze e nel caso non ci fossero le condizioni prenderemo in considerazione altre opzioni. In Italia c’è troppa burocrazia, questo dal punto di vista tecnico rende difficile le cose. Il Franchi è un patrimonio, l’iter per venderlo è complicato anche per questo, se fosse considerato un bene nazionale sarebbe addirittura impossibile la cessione dell’impianto, ipotesi ad ora non plausibile. Il prezzo alto renderebbe ancora più improbabile la cessione, il restyling resta la pista più percorribile, chiaramente seguendo le linee guida del club”.